佐賀県唐津市は25日、現地建て替えが進められている新市民会館について、施設整備費の総額が増え142億1680万円になると発表した。これまでは115億8191万円としていたが、コンクリートの供給量などを踏まえた設計変更により工期が1年間延長されたことなどで、資材費や人件費が大幅に上振れした。新市民会館は地上4階、地下1階建てで、唐津くんちの「曳山（ひきやま）展示場」と一体的に整備する。2026年3月の完成予定だったが、