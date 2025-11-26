クラフティア（旧九電工、福岡市）は17日、同社の研修施設「クラフティアアカデミー」がある佐賀県基山町に、災害時に使う簡易トイレキット「sonae備絵」10セット（約30万円相当）を寄贈した。1969年に始まった同社の社会貢献活動「さわやかコミュニティ旬間」の一環。町は町役場や町民会館、町総合体育館などに配置する。sonaeには、災害でトイレを流せなくなった時、便座にかぶせて使うポリ袋や凝固剤などが1セット当たり3