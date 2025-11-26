13年前、京都府亀岡市での交通事故で小学2年生だった次女の真緒さん＝当時（7）＝を亡くした小谷真樹さんが19日、佐賀市天神3丁目のアバンセホールで講演した。タイトルは「最愛の娘を奪われて」。真緒さんへの深い愛情や、車を運転していた加害者への憤りをあらわにし、「少しの気の緩みが人の命を奪う。いま一度、命を守る運転について考えてもらいたい」と訴えた。事故は2012年4月に発生。集団登校中だった真緒さんら10人の