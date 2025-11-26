大規模災害が起きた際、課題となるのが救助隊の人員確保とその身の安全です。人命を守る最前線での課題をロボットの力で解決しようと、若者たちが研究を重ねています。 【写真を見る】静大生が開発した「レスキューロボット」 11月24日、浜松市で開かれたロボットの体験会。イベントを運営するのは静岡大学のサークル、「ロボットファクトリー」の学生たちです。子どもたちが夢中になって操作するこのロボット