俳優の橋本愛と瀬戸康史が、フジテレビの動画配信サービス・FODとPrime Videoで12月26日から配信されるドラマ『にこたま』(毎週金曜20:00最新話配信)にW主演することが26日、発表された。(左から)原作書影、橋本愛、瀬戸康史渡辺ペコ氏原作の同名作コミックを実写ドラマ化した今作。2010年に連載が開始され、恋愛観、結婚観、家族観といった身近なテーマで多様なあり方を描き多くの支持を集めた作品を、ドラマでは、恋人、結婚、家