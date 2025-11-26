俳優の伊藤英明（50）が24日に自身のインスタグラムを更新。大好きな存在との対面に“オタク喋り”を披露した。伊藤は21日に開催の「クールジャパンDXサミット」に参加。そこで同じく参加していた宮崎県のカブトムシ・ブリーダー河野博史氏が育てている「ヒロカ」のヘラクレスオオカブトと対面したもの。もともとカブトムシ好きとして知られている伊藤は、「つやっつや皆さまヒロカのヘラクレスオオカブトご存知ですか」と