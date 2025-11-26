【エルサレム共同】パレスチナ自治区ガザの停戦合意に基づき、イスラム組織ハマスは25日、赤十字を通じて新たに人質1人の遺体をイスラエルに引き渡した。これに先立ち、イスラエル首相府は「遺体の返還遅れは停戦合意違反だ」とする声明を発表し、早期に返還するよう圧力をかけていた。遺体の身元が確認されれば、ガザに残る人質の遺体は2人になる。エジプトメディアは首都カイロでガザ停戦を仲介するエジプト、カタール、トル