【モデルプレス＝2025/11/26】テレビ東京では、2026年1月8日より木ドラ24「人は見た目じゃないと思ってた。」（毎週木曜深夜24時30分〜）を放送することが決定。俳優の菅生新樹が、テレ東ドラマ初主演を務めることがわかった。【写真】菅田将暉の弟・菅生新樹、金髪黒髪にイメチェン◆菅生新樹、テレ東初主演本作は、「人は見た目じゃなくて中身だ！」と思って生きてきた主人公がファッション雑誌の世界に身を投じたことから“人の