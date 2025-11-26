西武は２５日、ＤｅＮＡから海外ＦＡ権を行使した桑原将志外野手（３２）と契約に合意したと発表した。広池浩司球団本部長（５２）が都内で取材に応じ、明らかにした。西武側は「野球人生を後悔なく過ごしたい」という桑原に対し「ライオンズで日本一を一緒に達成したい」などとラブコール。２４日に連絡を受けた同本部長は「桑原選手の力が必要だとずっと訴えてきて、その熱意が伝わった結果、合意に至ったと思っています」と