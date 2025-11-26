Ｊ３アスルクラロ沼津は次節のアウェー・讃岐戦（２９日）に向けて２５日、静岡・裾野市内で公開練習。その日が２５歳の誕生日のＤＦ宮崎海斗が「バースデー勝利」を誓った。２３日に１９位の讃岐が勝ち、沼津も同日の福島戦で敗れて最下位が確定。ＪＦＬ２位・レイラック滋賀との入れ替え戦（１２月７、１４日）に回ることが決まった。だが今週末の讃岐戦を消化試合にする気はない。「入れ替え戦につなげるためにも、しっかり