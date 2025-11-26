プロ野球・巨人は25日、田中将大投手ら4人と契約更改交渉に臨みました。通算200勝を達成した田中将大投手ですが10試合で3勝4敗という数字。6000万円ダウンとなる1億円でサインしました。高梨雄平投手は8年連続で40試合登板としていましたが、今季は21試合。右の座骨結節に痛みが出てしまい、投げながら治すという選択を取りましたが、シーズン途中でリハビリに専念することになりました。現在もジャイアンツ球場でリハビリに励んで