プロ野球・中日は25日、ドラフト育成1巡目指名の牧野憲伸投手と新潟市内で入団交渉を行い、仮契約に合意したことを発表しました。牧野投手は北海道出身の26歳左腕。今季オイシックス新潟アルビレックスBCに所属し、ファームで11試合の先発を含む41試合に登板しました。成績は防御率2.90、4勝3敗、そしてクオリティスタート5回、完封勝利は1回を記録するなど安定感のある投球が評価されて指名を受けました。今後は支配下登録や開幕1