２２日の京都３Ｒで落馬負傷した浜中俊騎手（３６）＝栗東・フリー＝は２５日、検査の結果、左肩、左手首、左足親指と３カ所の骨折が判明した。２６日に手術する予定。しばらく戦列を離れるため、来週のチャンピオンズＣ（１２月７日・中京）に出走するメイショウハリオ（牡８歳、栗東・岡田）には騎乗できず、乗り代わりとなる。浜中は「年内に騎乗するのは厳しいと思います。残念ですが、しっかりと治して復帰したい」とコメ