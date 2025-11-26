Netflix「イクサガミ」 Netflixにて世界独占配信中(全6話、一挙配信) 11月13日より世界独占配信された岡田准一主演のNetflixシリーズ「イクサガミ」が、Netflix週間グローバルTOP10(非英語シリーズ)で1位を獲得した。現在、世界88の国と地域で週間TOP10入りを果たしており、初週を上回る勢いで視聴されているという。 これとあわせ、藤井道人監督、プロデューサー・アクションプランナ}