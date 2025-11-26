NY原油先物1月限（WTI）（終値） 1バレル＝57.95（-0.89-1.51%） ニューヨーク原油の２０２６年１月限は反落。ウクライナ和平合意に向けて、かなり大きな進展があったと米ホワイトハウスが発表したことや、ウクライナが修正された和平案に合意したと報道されたことが重しとなった。米ＡＢＣや英テレグラフが報道した。ロシア寄りだった停戦案は２８項目から１９項目に修正されるという。米アクシオスによると