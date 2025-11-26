中国でサッカーJ1の広島と中国のチームが対戦しました。日中の緊張が続く中での試合でしたが、目立った混乱はみられませんでした。きのう夜、中国・成都でJ1サンフレッチェ広島と中国の成都蓉城との試合が行われ、大勢の警察官が警戒にあたりました。サンフレッチェ広島のサポーターは専用バスでの入退場が義務づけられ、中国人サポーターに対しては、中国当局が「いかなる違法・違反行為にも参加せず、過激な発言をしないよう」呼