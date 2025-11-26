経済対策の規模は21.3兆円とコロナ後最大となったが、金融市場では財政悪化への懸念から円安債券安が大きく進んでいる。【写真を見る】「バラマキに市場も警鐘」高市政権の経済対策に潜むリスクとは？コロナ後最大の21.3兆円規模高市総理（21日）：「財政の持続可能性にも十分配慮した姿になっている。国民の皆さまの暮らしを守り強い経済を作るために“戦略的な財政出動を行う”」21日に閣議決定された高市政権の「総合経済対策」