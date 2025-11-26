26日午前5時56分ごろ、宮崎県、鹿児島県で最大震度1を観測する地震がありました。【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE気象庁によりますと、震源地は大隅半島東方沖で、震源の深さはおよそ40km、地震の規模を示すマグニチュードは3.4と推定されます。この地震による津波の心配はありません。最大震度1を観測したのは、宮崎県の日南市と串間市、鹿児島県の大崎町です。【各地の震度詳細】■震度1□宮崎県日南市串間市□鹿児島県大崎