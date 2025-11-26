JR西日本・JR四国は、年末年始の帰省シーズンに合わせ、全編成岡山駅発着で運転する予讃線の特急「しおかぜ」の指定席を拡大。実施期間は2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)までの9日間。年末年始はお早目のご予約を年末年始、帰省の大荷物を抱えてホームで並び、いざドアが開いたら壮絶な椅子取りゲーム……そんな「自由席の洗礼」は味わいたくないものです。その点、指定席は確実に着席できるので余裕をもって移動できますね