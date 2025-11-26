阪神・村上頌樹投手（２７）が２５日、東京都内のホテルで行われた「最優秀バッテリー賞」表彰式に出席。全試合で女房役を務めた坂本誠志郎捕手（３２）とともに壇上に立ち、「誠志郎さんに支えられての１年。賞を取れたのも誠志郎さんのおかげです」と白い歯をのぞかせた。今季は最多勝、最多奪三振、最高勝率の?投手３冠?に輝いた右腕。その要因についてバッテリーを組んだ坂本だけでなく「それぞれ方向は違うけど、めっちゃ