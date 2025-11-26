G大阪は25日、スペイン出身のダニエル・ポヤトス監督（47）の今季限りでの退任を発表した。昨季は天皇杯準優勝やリーグ4位など躍進したが今季はここまでリーグ8位。直近の公式戦13試合は10勝2分け1敗と復調し、一時は半年間の延長も検討されたが、リーグ優勝とアジア制覇へ向けて新たな血の入れ替えに踏み切った。新GMには前J2札幌GMの三上大勝氏（54）就任が内定し、後任指揮官は外国人を中心に選定を進めている。