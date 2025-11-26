アメリカのトランプ大統領は25日、ウクライナの和平案をめぐり、ウィトコフ特使に対し、ロシアを訪問してプーチン大統領と会談するよう指示したことを明らかにしました。トランプ大統領「合意に非常に近づいていると思う」トランプ大統領は25日、SNSで和平案について「意見の相違点はわずかになった」として、ウィトコフ特使に対し、ロシアを訪問してプーチン大統領と会談するよう指示したことを明らかにしました。ウクライナ側と