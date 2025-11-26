NPB(日本野球機構)は25日、セ・パ両リーグの2025年度ベストナインを発表。中日からは岡林勇希選手が2年ぶり3度目の選出となり、球団を通じて岡林選手本人がコメントを寄せました。岡林選手は今季、プロ野球の年間試合数である143試合全てに出場し、168安打で最多安打のタイトルを獲得。打率は2割9分1厘、5本塁打、35打点、71得点の活躍を見せ、12日にはゴールデングラブ賞にも4年連続で選出されました。個人記録ではチーム随一の活