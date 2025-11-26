この男の一軍台頭なくして、常勝の道筋は立たない。今季ウエスタン・リーグ２冠王のソフトバンク・笹川吉康外野手（２３）が危機感いっぱいに６年目の飛躍を誓った。２５日に福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、２００万円アップの年俸１０００万円でサイン。今季は自己最多の２６試合に出場するも一軍定着とはいかず、実力不足を真っすぐ受け止めた。交渉を終えた２３歳は昇給に「球団からは『順調に来ているんじゃな