【その他の画像・動画等を元記事で観る】 12月3日と12月10日にフジテレビにて『2025 FNS歌謡祭』が放送。このたび出演アーティスト第4弾が発表された。 今回出演が決定したのは、AI、東方神起、back Number、三浦大知の4組。シナモロール＆リトルツインスターズ、はぴだんぶい、ポムポムプリン＆マイメロディ＆クロミと人気サンリオキャラクターも大集結する。 ■出演アーティスト★は追加ア&#