全国各地でクマの目撃が相次ぐなか、北海道北部の苫前町で２５日、体長１・９ｍ、体重約４００キロの巨大グマが箱わなにかかっているのが見つかり、駆除された。同じ場所では、１１日から１２日にかけて、丸々と太った推定４００キロの巨大グマが撮影されていた。箱わなに仕掛けられたシカ肉を食べようと、人間が２〜３人がかりで押してもビクともしない約３００?の箱わなを押し倒す様子が捉えられていた。わなの外に落ちたシ