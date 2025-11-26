26日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前日比500円高の4万9100円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値4万8659.52円に対しては440.48円高。出来高は1万2515枚だった。 TOPIX先物期近は3328ポイントと前日比38ポイント高、TOPIX現物終値比37.11ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 49100+500 12515 日経22