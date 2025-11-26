「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）騎手時代にフランスへ遠征し、今年の凱旋門賞に管理馬アロヒアリイを出走させるなど、フランス競馬との縁が深い田中博康調教師（３９）＝美浦＝が２５日、東京競馬場を訪れてカランダガンの調教を見守った。「軽くていい走りをするので、日本の芝は合うのではないかと思います。これだけの馬が日本に来たということに価値はありますね」と感想を述べた。