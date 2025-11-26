「ジャパンＣ・Ｇ１」（３０日、東京）今年の欧州年度代表馬でＧ１・３連勝中のカランダガンは火曜朝、東京競馬場のダートで５Ｆ７５秒２−４４秒０−１４秒９の時計を記録して軽快なフットワークを披露し、最後にゲート練習を行った。ロベル助手は「きょうの調教はとても良く、ゲートもスムーズに出た。前走と同じ状態をキープしている」と調整過程に狂いはないことを強調。今年４月のドバイシーマＣでは、ダノンデサイルの