会社員はどの部署に配属されるかによって働き方は大きく変わってくる。自分が希望する部署に行ければいいが、全く不本意な配属をされることも。まさに“配属ガチャ”だ。投稿を寄せた千葉県の 40 代男性（サービス・販売・外食）は配属ガチャについてキッパリと「ハズレです」と答えた後、その理由を詳しく明かしている。（文：湊真智人）「新たな経験は積めるが、通勤時間がかかり、交通機関と勤務拘束が噛み合わず出勤・帰宅と勤