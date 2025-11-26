セ・パ両リーグのベストナインが２５日、発表された。巨人からは泉口友汰内野手（２６）がセ・リーグの遊撃手部門で初受賞。巨人の遊撃手では２０２１年の坂本勇人以来８人目で、入団２年目以内に限れば１９５４年の広岡達朗（１年目）以来７１年ぶり２人目の快挙となった。２年ぶりのリーグＶを果たした阪神からは村上らセ最多タイとなる７人が受賞。５年ぶりの日本一にも輝いたソフトバンクからはモイネロら４人が受賞した。