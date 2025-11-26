Ｊ１のＧ大阪は２５日、３シーズンにわたって指揮を執ったダニエル・ポヤトス監督（４７）が契約満了により、今季限りで退任すると発表した。スペイン出身の指揮官は、パナシナイコス（ギリシャ）などの監督を務め、２１年に当時Ｊ１の徳島監督として、日本で初めて指導した。２３年から松田浩監督に代わってＧ大阪を率いた。初年度はＪ１で１６位と残留争いも味わったが、昨季は同４位に導き、１次リーグが開催中のアジア・チ