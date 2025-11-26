人気声優の高槻かなこが「義実家のチャイの作り方を伝授します」と投稿。インドの民族衣装姿をアップした。２６日までにインスタグラムのストーリーズを更新し「インド人と結婚した女です」と自己紹介し、チャイを作るショート動画をアップ。ショウガをすりおろし、水が入った鍋に入れ、茶葉を投入。沸騰させたら、熱したミルクや砂糖を加えて完成させた。高槻は昨年１２月に結婚を発表。それから９か月たった今年９月に自身