Hey! Say! JUMPの山田涼介が、きょう26日放送の日本テレビ系『千鳥かまいたちゴールデンアワー』2時間SP（後7：00〜後9：00）に出演する。【番組カット】クイズに挑戦する芸人＆アナウンサーら今回は「ご当地テッパンネタ大賞 第三弾」を送る。以前の「ご当地テッパンネタ大賞」で、松村沙友里が見事なリアクションを見せた「絶対むせるシリーズ」の第3弾では、長野・坂城町の特産品を使った“おしぼりうどん”を紹介する。ス