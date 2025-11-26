嵐の相葉雅紀が司会を務めるフジテレビ系音楽の祭典『2025 FNS歌謡祭』（第1夜12月3日後6：30〜23：18／第2夜12月10日後6：30〜9：54）に出演する豪華出演アーティストが解禁され、back numberが3年ぶりに『FNS歌謡祭』のステージに立つほか、大人気サンリオキャラクターが大集結することが彰となった。写真】12月3日放送『FNS歌謡祭』第1夜出演者一覧先日、バンド史上最大となるツアー『Grateful Yesterdays Tour 2026