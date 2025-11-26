モデルで台湾プロ野球・味全ドラゴンズの公式チアリーダー「ドラゴンビューティーズ」の林襄（リン・シャン、28）が25日、自身のインスタグラムを更新。CMに出演するドリンク「毎日C」の期間限定オリジナルグッズなどを紹介した。「1日2本の商品を買うだけで、カレンダーを持ち帰ることが出来ます。私がデザインした小さなカードは5種類＋シークレットバージョン」などと説明。ボディーラインくっきりの薄いピンク色トップス、ツイ