前線の軸となる上田。W杯でもゴールを量産したい(C)Getty Images来年6月に開催される北中米ワールドカップ（W杯）で、日本代表が“ダークホース”の1つであると報じられている。米紙『NEW YORK POST』がW杯の優勝候補について論じる特集記事を配信。その中で、森保ジャパンに対して極めて高い評価を送っている。【動画】鎌田、町野、中村！2025年最終戦を彩った森保ジャパンのゴールラッシュを見る前回のカタール大会に続き