巨人・浅野翔吾外野手（２１）が２５日に都内の球団事務所で契約更改し、１００万円減の年俸１７００万円（金額は推定）でサインした。プロ３年目で初の減額に「野球人生で一番悔しかった年。本当に来年、頑張りたい」と決意を新たにした。今季は６月に右手首の骨折で離脱した影響もあり、出場２９試合で打率１割８分７厘、２本塁打、８打点は全て昨季の数字を下回った。試練の一年に「やっぱり結局、守れないと試合で使っても