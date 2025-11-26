楽天が本拠地・楽天モバイルパークの外野フェンスを最大で6メートル前に出す改修を行うことが25日までに関係者への取材で分かった。来年3月31日にソフトバンクとの本拠地開幕戦を控え、今オフに急ピッチで工事を進める。左中間で6メートル、右中間で4メートルほど前に出して左右非対称とする計画。従来の外野フェンスとの間にできるスペースにはホームランテラス席の新設も検討している。楽天は今季チーム本塁打70本が12球団で