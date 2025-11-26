北朝鮮軍当局が最近、ロシア戦線に派兵された北朝鮮兵士のいわゆる「自爆による英雄談」を題材とした思想教育を強化し、軍人に対し「命を捧げれば永生を享受する」といった極端な犠牲精神を繰り返し注入していることが分かった。忠誠心を高めるための体系的な政治思想学習の一環とみられる。北朝鮮内部の軍事情に詳しい情報筋がデイリーNKに伝えたところによると、北朝鮮軍は週に少なくとも2回以上の政治思想学習で、ロシア・ウク