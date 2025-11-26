26日午前1時10分ごろ、名古屋市名東区で、2階建て集合住宅が燃えていると近隣住民から119番があった。愛知県警名東署によると、住人とみられる年齢性別不明の1人が死亡し、職業不詳篠原博樹さん（63）が意識不明の重体。署は身元と出火原因を調べる。名古屋市消防局によると、建物の1階から出火したとみられ、通報から約3時間後に鎮火した。現場は、名古屋市営地下鉄東山線の星ケ丘駅から東に数百メートルの住宅街。