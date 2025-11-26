NHKで23日に放送された九州場所千秋楽（後5・00）の平均世帯視聴率が20・0％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）だったことが25日、分かった。大相撲の20％超えは20年11月22日の九州場所千秋楽以来。そのときは大関・貴景勝が小結・照ノ富士（いずれも当時）との優勝決定戦で2年ぶり2度目の優勝を果たし、20・5％を記録した。23日の瞬間最高世帯視聴率は22・9％。午後5時40分の優勝決定戦だった。