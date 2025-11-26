ヤクルトにドラフト3位指名された創価大・山崎が東京都八王子市内のホテルで契約金5500万円、年俸900万円（金額は推定）で仮契約した。背番号は「33」。高校時代は捕手で大学1年夏に投手へ転向した最速149キロ、1メートル93の長身右腕は「実感が湧いてきた。目標はチームの柱になれる投手」。出身は東京都青梅市で、小さい頃から見てきた西武戦で涌井（現中日）が印象に残っており「涌井投手のように長く投げられる投手にな