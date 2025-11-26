DeNAの大貫が横浜市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、900万円減の年俸6300万円（金額は推定）でサインした。7年目の今季は2勝6敗で10月には右肩を手術。「体調不良が続き、何かもっとできることがあったのかと思う」と悔しさをにじませ、「実戦には（来年の）3、4月に戻れるめどはある」と見通しを明かした。2年間務めた球団選手会長を東に引き継ぎ「ビジネス側と連携を取り、やりやすい環境はつくれた」と納得顔だった