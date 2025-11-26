◇「2025年度プロ野球最優秀バッテリー賞」表彰式スポーツニッポン新聞社が制定する「2025年度プロ野球最優秀バッテリー賞」の表彰式が25日に都内のホテルで開かれた。セ・リーグは阪神の村上頌樹投手（27）―坂本誠志郎捕手（32）、パ・リーグは日本ハムの伊藤大海投手（28）―伏見寅威捕手（35）がいずれも初受賞。14日に阪神へのトレード移籍が決まったばかりの伏見は新天地での活躍に意欲を示し、伊藤とは日本シリーズ