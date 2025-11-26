マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクターのイチローさん（52）が25日までの2日間、明治神宮大会で初優勝を飾った九州国際大付（福岡）を指導した。高校野球の指導は今年2校目で、通算13校目。オリックス時代の恩師・仰木彬氏の地元で野球に打ち込む次世代の球児と向き合いたいという思いや同校からの熱烈なオファーを受け実現した。イチロ―さんは3日前の練習で左太腿裏を肉離れしたことを明かし「自分に残念な気持ち」と