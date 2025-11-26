ロッテからドラフト6位指名された富島（宮崎）・岡村が契約金3000万円、年俸460万円（金額は推定）で仮契約した。日本三大秘境に数えられる椎葉村の出身で、強肩強打の捕手。「本当に山と川しかない。小さい頃は川で魚を突いたりして遊んでいた」と豊かな自然の中で強い体を育んだ。同村出身では初のプロ野球選手で地元の期待も大きく、「息が長く、周りの方から応援される選手になっていきたい」と将来像を思い描いた。