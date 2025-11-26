女子ゴルフの今季最終戦ツアー選手権リコー杯は27日に宮崎CCで開幕する。宮崎・日章学園高の同級生コンビ、菅楓華（20＝ニトリ）と荒木優奈（20＝Sky）は25日、一緒に9ホールを回った。ともに9月に初優勝を飾り初出場を決め、ジュニア時代は同大会のボランティアも経験。19年大会では渋野日向子の組についた菅は「一番見てきた大会なので新鮮。力を全部出し切ることが目標」と語り、同級生との同時出場には「いい刺激をもらえ