天皇賞・秋Vのマスカレードボールは、全休日だが事前の届け出による特例調教を行った。B（ダート）コースでキャンター調整。しなやかな脚さばきが目を引いた。手塚久師は「休み明けを1度使っていい雰囲気。体に張りがあるし、動きもいい。息もできている」と好感触。「今回は（大勢の観客がいる）スタンド前発走なのでゲートを出るまでが難しい。気持ちのケアを図りながら調教していきたい」と語っていた。