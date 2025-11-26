ドジャースの大谷が来春のWBC出場を表明したことにバッテリー賞受賞組からも喜びの声が上がった。前回23年大会で共闘した日本ハム・伊藤は「あれだけ活躍して疲労もある中で参加してもらえるというのは、日本の野球ファンの一人として凄くうれしい」と笑顔を浮かべ、今月の韓国との強化試合で侍ジャパンに初選出された阪神・坂本も「聞いた時はぞわぞわっとした。世界一の選手と一緒にできるチャンスがあると思うだけでわくわ